¿Siente las piernas pesadas? Estos alimentos favorecen la circulación

¿Ha notado que al terminar el día sus tobillos están hinchados o siente las piernas pesadas? Esta molestia puede relacionarse con problemas de circulación, consumo excesivo de sodio, cambios hormonales o pasar muchas horas sentado o de pie.

La especialista en cirugía vascular periférica, Karla Roldán, explica qué alimentos poseen propiedades antiinflamatorias y pueden favorecer una mejor circulación como parte de un estilo de vida saludable.

Durante la entrevista, la especialista detalla los beneficios de incorporar a la alimentación:

Verduras de hoja verde.

Pescado azul.

Plátano, camote y papa.

Frutas con efecto drenante.

Frutos rojos y jengibre.

En el video adjunto conocerá cómo incorporar estos alimentos a la alimentación diaria. También encontrará otros hábitos que pueden ayudar a reducir la inflamación y cuidar la salud vascular.

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