¿Se siente sin energía? Estas señales pueden relacionarse con deficiencias nutricionales

La caída del cabello, los calambres frecuentes y el cansancio constante pueden tener múltiples causas. En algunos casos, estos síntomas también pueden relacionarse con una deficiencia de vitaminas o minerales.

Frases como "ando sin energía", "me enfermo de todo" o "se me cae mucho el cabello" suelen atribuirse al estrés o a la edad. Sin embargo, el organismo puede presentar señales ante la falta de determinados nutrientes.

En Buen Día, la nutricionista Áarika López explicó cuáles son algunas de las señales de alerta más frecuentes y destacó la importancia de mantener una alimentación balanceada.

La especialista analizó situaciones comunes como la caída excesiva del cabello, los calambres frecuentes, las enfermedades recurrentes y la falta constante de energía.

Un solo síntoma no confirma una deficiencia nutricional. Por esta razón, la valoración de un profesional de la salud resulta necesaria para determinar la causa y establecer si se requieren exámenes.

En el video adjunto, López explica cuáles nutrientes suelen relacionarse con estos síntomas y qué alimentos pueden ayudar a cubrir los requerimientos del organismo.

Recuerde que puede repasar todas las entrevistas y entregas de 'Buen Día' en nuestro canal de YouTube.