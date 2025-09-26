Resveratrol: el aliado natural para combatir arrugas y manchas

En los últimos años, los productos cosméticos con retinol se han posicionado como una de las principales tendencias para el cuidado de la piel. Sus beneficios incluyen estimular la producción de colágeno, atenuar arrugas, reducir el tamaño de los poros y mejorar la apariencia de las manchas.



Sin embargo, no es necesario depender únicamente de cremas para obtener estos resultados. La nutricionista Leslie Pérez explica (en la entrevista que está en la portada) que es posible potenciar estos mismos efectos de manera natural y saludable a través de la alimentación.



El consumo de alimentos ricos en ﻿resveratrol﻿ favorece la producción de colágeno, lo que contribuye a una piel más firme, luminosa y con menos signos de envejecimiento.

