Refrigerar o no: cómo conservar mejor sus alimentos frescos

Llevar una dieta saludable implica consumir más frutas y vegetales, pero conservarlos frescos puede convertirse en un verdadero desafío. Su vida útil es limitada y, si no se almacenan correctamente, terminan en la basura antes de tiempo.

La refrigeración es una gran aliada, pero no todos los productos deben ir al frío. Algunos pierden textura, sabor o propiedades si se guardan en la refri, mientras que otros la necesitan para mantenerse en buen estado por más días (ver video adjunto).

En Buen Día, la tecnóloga de alimentos Jessie Usaga le orienta sobre cuáles frutas y verduras deben refrigerarse, cuáles no y cómo organizarlas adecuadamente para evitar desperdicios y ahorrar dinero en su hogar.



