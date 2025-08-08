La papa: el superalimento que no puede faltar en su mesa

Este 8 de agosto celebramos el Día Nacional de la Papa, un humilde tubérculo que es una fuente natural de energía, rico en vitamina C y excelente para la digestión (ver video adjunto en la portada).



Esta versátil raíz es además muy saciante, ideal para incluir en una alimentación balanceada.



En esta entrevista, el chef Mauricio Mora nos comparte recetas fáciles y deliciosas para disfrutar de la papa mientras cuidamos nuestra salud.



¡Descubra cómo este ingrediente puede transformar su día a día en la cocina!



