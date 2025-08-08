Estilo de Vida
La papa: el superalimento que no puede faltar en su mesa
En el Día Nacional de la Papa, descubra por qué este humilde tubérculo es esencial para una alimentación saludable y cómo incorporarlo en su dieta diaria.
Este 8 de agosto celebramos el Día Nacional de la Papa, un humilde tubérculo que es una fuente natural de energía, rico en vitamina C y excelente para la digestión (ver video adjunto en la portada).
Esta versátil raíz es además muy saciante, ideal para incluir en una alimentación balanceada.
En esta entrevista, el chef Mauricio Mora nos comparte recetas fáciles y deliciosas para disfrutar de la papa mientras cuidamos nuestra salud.
¡Descubra cómo este ingrediente puede transformar su día a día en la cocina!
