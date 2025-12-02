EN VIVO
Fortalezca su vejiga en casa: ejercicios sencillos y efectivos

La fisioterapeuta Viviana Pérez explica una rutina práctica y hábitos cotidianos para fortalecer la vejiga y el suelo pélvico.

Por Teletica.com Redacción 2 de diciembre de 2025, 9:29 AM

Existen muchas técnicas que nos ayudan a fortalecer la vejiga y ninguna requiere equipo sofisticado: solo necesita aprender a entrenarla y a activar los músculos que la sostienen. 

La fisioterapeuta Viviana Pérez, especialista en suelo pélvico, nos acompañó para mostrar ejercicios prácticos y hábitos fáciles de incorporar a la rutina diaria (ver video adjunto). 

Con sus recomendaciones, usted podrá recuperar el control, mejorar su bienestar y sentirse más segura en cada movimiento. Una guía clara y útil para priorizar su salud íntima.

Recuerde que puede repasar todas las entrevistas y entregas de ‘Buen Día’ en nuestro canal de YouTube.

