El dulce universo de la miel: variedades, beneficios y cómo elegir la ideal

La miel es un producto natural profundamente arraigado en la cultura costarricense, pero pocas veces nos detenemos a conocer sus diferentes tipos y beneficios. En esta entrevista conversamos sobre cómo aprovechar al máximo sus propiedades y qué variedad es la más adecuada según cada necesidad.



La miel polifloral, la más común en el país, comparte protagonismo con opciones como la miel de mariola, café, güitite y manglar, cada una con características únicas de sabor, textura y aporte nutricional.



Para guiarnos en este recorrido por el mundo de las abejas, nos acompaña el químico Eduardo Umaña, de la Universidad Nacional, quien nos explicará cómo distinguirlas, qué beneficios aporta cada una y por qué este alimento es tan valioso para la salud… y para el paladar costarricense.



