¿Diabetes, hipertensión o intolerancia a la lactosa? Así debe organizar su dieta

La nutricionista Melania Cevo comparte consejos de alimentación claros y fáciles de aplicar para quienes viven con diabetes, hipertensión o intolerancia a la lactosa.

Por Teletica.com Redacción |5 de septiembre de 2025, 9:09 AM

Elegir bien lo que comemos puede marcar la diferencia cuando vivimos con alguna condición de salud como la diabetes, la presión arterial alta o la intolerancia a la lactosa.

Hoy en Buen Día, la nutricionista Melania Cevo nos ofrece una guía práctica, clara y hasta divertida para entender qué sí y qué no se debe consumir en cada caso.

Con ejemplos del día a día y consejos que usted puede aplicar desde ya, esta entrevista le ayudará a organizar mejor su alimentación sin complicarse.

Vea el video completo y tome nota para usted o sus seres queridos.

Recuerde que puede repasar todas las entrevistas y entregas de 'Buen Día' en nuestro canal de Youtube.

