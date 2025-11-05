Desayunos que mejoran el ánimo y le llenan de energía

El desayuno no solo es la primera comida del día: también puede ser la más importante para su bienestar emocional.

Estudios recientes confirman que un desayuno equilibrado ayuda a mantener la concentración, mejora el estado de ánimo y proporciona la energía necesaria para rendir mejor durante la jornada.



La nutricionista Marianela Obando nos acompañó en Buen Día con tres opciones saludables, fáciles y rápidas de preparar, ideales para quienes desean cuidar su salud sin complicarse en la cocina (vea el video adjunto).

Recuerde que puede repasar todas las entrevistas y entregas de ‘Buen Día’ en nuestro canal de YouTube.