De la tradición al vaso: bebidas típicas con valor nutricional

En medio de los días calurosos, muchas veces se buscan opciones rápidas para refrescarse, pero pocas tan completas como las bebidas tradicionales costarricenses.



Preparaciones como la crema, la horchata, la resbaladera y el pinolillo no solo destacan por su sabor, sino también por su valor cultural y, en algunos casos, su aporte nutricional (ver video adjunto en la portada).



Estas bebidas, que han pasado de generación en generación, combinan ingredientes naturales como arroz, maíz, cacao y especias, ofreciendo una alternativa más casera frente a las bebidas ultraprocesadas. Además, su versatilidad permite adaptarlas al gusto: más ligeras, menos dulces o incluso con opciones más saludables.



Aquí le enseñamos, paso a paso, cómo prepararlas para que usted pueda disfrutar en casa de estos sabores tan nuestros, ideales para hidratarse con identidad y rescatar tradiciones que siguen vigentes en cada sorbo.

Recuerde que puede repasar todas las entrevistas y entregas de 'Buen Día' en nuestro canal de Youtube.