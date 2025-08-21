¡Cuidado! Estos son los riesgos de consumir suplementos en exceso

Los suplementos macrobióticos han ganado popularidad por ser considerados naturales y, por lo tanto, inofensivos.



Sin embargo, el consumo excesivo o sin prescripción médica puede tener consecuencias graves (ver video adjunto en la portada).



La nutricionista Susan Láscarez nos explica cómo utilizarlos de manera segura y qué riesgos debemos evitar.



