Estilo de Vida
¡Cuidado! Estos son los riesgos de consumir suplementos en exceso
La nutricionista Susan Láscarez advierte sobre los peligros de automedicarse con suplementos macrobióticos.
Los suplementos macrobióticos han ganado popularidad por ser considerados naturales y, por lo tanto, inofensivos.
Sin embargo, el consumo excesivo o sin prescripción médica puede tener consecuencias graves (ver video adjunto en la portada).
La nutricionista Susan Láscarez nos explica cómo utilizarlos de manera segura y qué riesgos debemos evitar.
