Congele sus vegetales: guía para conservar color, textura y propiedades

La microbióloga Jessie Usaga enseña técnicas correctas de preparación.

Por Teletica.com Redacción 24 de octubre de 2025, 9:15 AM

Congele sus vegetales sin que pierdan el color, el sabor y los nutrientes. 

Desde el blanqueado hasta el empaque, cada detalle influye en la conservación y seguridad de los alimentos (ver video adjunto). 

La microbióloga Jessie Usaga nos muestra los pasos para prepararlos correctamente y evitar que pierdan textura o propiedades.

