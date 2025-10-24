Congele sus vegetales: guía para conservar color, textura y propiedades

Congele sus vegetales sin que pierdan el color, el sabor y los nutrientes.

Desde el blanqueado hasta el empaque, cada detalle influye en la conservación y seguridad de los alimentos (ver video adjunto).

La microbióloga Jessie Usaga nos muestra los pasos para prepararlos correctamente y evitar que pierdan textura o propiedades.



