¿Cansancio y calor? Estas bebidas naturales pueden devolverle la energía

Si en estos días siente más cansancio, dolor de cabeza o incluso calor excesivo, su cuerpo podría estar pidiendo algo más que agua.

Las bebidas naturales preparadas con menta, frutas frescas y hierbas aromáticas ayudan a hidratar mejor porque aportan minerales, antioxidantes y compuestos refrescantes que favorecen la regulación de la temperatura corporal (ver video adjunto).

Por ejemplo, la menta produce una sensación de frescura inmediata, mientras que frutas como la piña o los cítricos aportan vitamina C y electrolitos naturales que ayudan a recuperar energía.

Además, estas combinaciones estimulan la digestión, mejoran la circulación y reducen la sensación de pesadez típica de los días calurosos.

Incluirlas durante la mañana o la tarde puede marcar una gran diferencia en cómo usted se siente durante el día.

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