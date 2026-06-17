Bebidas amargas: los beneficios que la ciencia investiga y precauciones que debe tomar

Muchas personas evitan los sabores amargos. Sin embargo, bebidas tradicionales como el sorosí, el hombre grande y diversas infusiones de plantas medicinales mantienen un lugar importante en la cultura popular costarricense.

Estas preparaciones son utilizadas de forma tradicional por sus posibles beneficios digestivos y por su aporte de compuestos antioxidantes.

Algunas plantas amargas contienen sustancias bioactivas. Estos compuestos podrían estimular la digestión y favorecer el bienestar general cuando se consumen de forma adecuada.

Los especialistas recuerdan que estas bebidas no sustituyen tratamientos médicos ni recomendaciones profesionales.

En esta entrevista analizamos los usos tradicionales de las bebidas amargas, los posibles beneficios asociados a su consumo y las precauciones que se deben considerar antes de incorporarlas a la rutina diaria.

Además, repasamos qué indica la evidencia científica disponible sobre las propiedades de estas plantas y las razones por las que siguen vigentes con el paso del tiempo.

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