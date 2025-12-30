Agua de coco: el aliado natural para una mejor hidratación diaria

Sencilla, refrescante y completamente natural: así es el agua de coco, una bebida que suele asociarse con la playa o el calor, pero que en realidad puede y debería formar parte de su alimentación cotidiana.



Rica en electrolitos y baja en calorías, es una excelente aliada para la hidratación diaria (ver video adjunto en la portada).



En Buen Día, la nutricionista Leslie Paola le explica por qué incluir agua de coco con más frecuencia en su dieta puede aportar múltiples beneficios para su bienestar. Además, le comparte tres recetas fáciles y deliciosas, ideales para que usted las prepare en casa y aproveche todo el potencial de esta bebida natural.

