Volcán Poás bajo vigilancia: gases alcanzan niveles tóxicos

El Volcán Poás registra episodios recurrentes de acumulación de gases azufrados que, en algunos momentos, han alcanzado niveles considerados peligrosos e incluso tóxicos, según confirmó el Laboratorio de Química de la Atmósfera de la Universidad Nacional (LAQAT-UNA).

Los especialistas atribuyen este comportamiento a cambios recientes en la actividad volcánica, la aparición de nuevas fumarolas y la transición hacia la época lluviosa, condiciones que favorecen la acumulación de gases dentro del Parque Nacional Volcán Poás (ver video adjunto de Telenoticias).

De acuerdo con los expertos, las variaciones en la velocidad y dirección del viento están provocando que los gases permanezcan atrapados temporalmente en el cráter y sectores cercanos antes de dispersarse.

Uno de los episodios más relevantes ocurrió el pasado 10 de abril, tras una erupción poco común que dejó expuestas nuevas fumarolas dentro del cráter. Ese día, las concentraciones de dióxido de azufre alcanzaron rangos tóxicos durante varias horas.

Además, los especialistas señalaron que los cambios en las corrientes de viento han provocado que parte de los gases se desplacen hacia áreas de visitación turística dentro del parque.

De hecho, durante esta semana se activaron alarmas en el sector del mirador debido a las altas concentraciones de dióxido de azufre detectadas en la zona.

Ante este escenario, la Comisión Nacional de Emergencias declaró alerta verde en el Parque Nacional Volcán Poás como medida preventiva y para reforzar la vigilancia del coloso.

Las autoridades aclararon que, por ahora, no existen nuevas restricciones para los visitantes, aunque sí se mantienen protocolos de monitoreo constante y seguimiento técnico ante cualquier cambio en la actividad volcánica.