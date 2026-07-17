Romería 2026: Explotación laboral infantil concentra mayoría de intervenciones del PANI

Más de 120 niños, niñas y adolescentes fueron atendidos por el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) entre 2020 y 2025 por presunta explotación laboral durante la Romería a la Basílica de los Ángeles.

La cifra representa la mayoría de las intervenciones realizadas por la institución en ese periodo, por encima de los casos relacionados con negligencia y extravíos.

Ante este panorama, el PANI anunció un operativo especial para la Romería de este año, que se desarrollará del 31 de julio al 3 de agosto. El plan contempla seis puestos de atención, 40 profesionales y rondas permanentes de vigilancia en los alrededores de la Basílica de los Ángeles.

Las autoridades reiteraron que los niños, niñas y adolescentes no deben ser utilizados para vender productos ni para pedir dinero durante la peregrinación. Además, recomendaron que los menores de seis años no participen en este evento masivo debido a los riesgos que implica.

El Patronato recordó que cualquier situación de riesgo que involucre a personas menores de edad puede denunciarse mediante el Sistema de Emergencias 9-1-1.

Asimismo, durante el operativo especial estarán habilitadas la línea 1147 y el WhatsApp 8989-1147 para atender consultas relacionadas con la protección de la niñez y la adolescencia.