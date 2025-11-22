Pagar por paciente o repatriar especialistas: así buscan los candidatos presidenciales resolver crisis en la CCSS

Desde permitir que cada asegurado elija proveedores privados hasta repatriar especialistas o pagar a los médicos según productividad: estas fueron las principales propuestas que los candidatos presentaron para enfrentar los retos del sistema de salud, especialmente enfocadas en atender las listas de espera de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).

Aunque la autonomía de la CCSS limita la acción directa del Poder Ejecutivo, los aspirantes coincidieron en que pueden impulsar reformas y políticas para agilizar la atención.

El conversatorio fue organizado por la Cámara Costarricense de la Salud e invitó a los candidatos mejor posicionados en encuestas; solo algunos participaron.

Juan Carlos Hidalgo, candidato del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), aseguró que la situación exige acciones urgentes. “Hoy van a morir ocho personas en lista de espera, mañana también y pasado mañana también… 5.281 personas han muerto en total en los últimos dos años esperando una cirugía o tratamiento”, recalcó.

Ante esta emergencia, además de implementar jornadas extraordinarias y apostar por más Ebáis con el modelo de tercerización. El aspirante del PUSC planteó traer especialistas del extranjero mientras se forman más en el país y replicar el modelo del “Plan AUGE” de Chile, de manera que, si el sistema público no atiende a tiempo, el paciente pueda ser atendido en el sector privado con cobertura del seguro social.

Por su parte, Fabricio Alvarado, candidato de Nueva República, indicó que un eventual Gobierno atendería las listas de espera en la CCSS “como emergencia nacional” y se comprometió a reducir en un 40% los tiempos de espera para cirugías selectivas —como ortopedia, oftalmología y oncología— en los primeros 24 meses de gobierno, y que “ningún paciente con cirugía prioritaria espere más de seis meses” al finalizar su administración.

Para lograrlo, propone reestructurar la CCSS, fortalecer el segundo y tercer nivel de atención, construir más Ebáis y financiar infraestructura mediante un fondo nacional generado por nuevos proyectos, “sin tocar el presupuesto actual”. También apostaría por la tecnología de blockchain para optimizar las listas.

Eli Feinzaig, candidato del Partido Liberal Progresista (PLP), afirmó que actualmente “no existe un sistema nacional de salud; existe la CCSS y el sector privado, no están unidos”. Su propuesta incluye integrar ambos sectores para aprovechar toda la capacidad.

Entre sus acciones, Feinzaig se comprometió a implementar Ebáis móviles en los primeros 100 días, así como repatriar médicos costarricenses que se especializaron fuera del país y no pueden ejercer porque “no les quieren reconocer los títulos por razones que no tienen sentido”. Además, propone un modelo en el que el paciente elige el proveedor privado que quiere dentro de una red autorizada, pero que los precios sean fijados por la CCSS: “la Caja no tiene que pagar más de lo que le costaría ese procedimiento si lo hiciera”.

Claudia Dobles, candidata del Partido Progreso Social Democrático, manifestó que su enfoque es pasar de modelos regionales aislados a una red integrada de salud pública —y eventualmente incluir proveedores privados— que permita que un paciente inscrito en una región pueda ser atendido en otra sin necesidad de realizar trámites administrativos como desinscribirse de su área correspondiente.

“Queremos pasar de un hospital o una región a un sistema integrado de salud, que pueda crecer no solo en salud pública sino eventualmente en salud privada”, explicó Dobles.

Por su parte, Natalia Díaz, candidata de Unidos Podemos, señaló que el problema no es la cantidad de especialistas sino los incentivos existentes. “El país no tiene un problema de especialistas, sino que se van al sector privado”, afirmó.

En su caso, Díaz propone implementar pagos por productividad —“si hay 30 cirugías, se pagaría por cada atención, no como hoy que se paga lo mismo hagan lo que hagan”—. Además, plantea como un tema urgente generar contabilidad de costos dentro de la Caja para conocer cuánto vale cada procedimiento, así como generalizar las jornadas productivas y extendidas. También plantea implementar teleradiología para agilizar diagnósticos y reducir listas, con la meta de disminuir los tiempos de espera en un 50% en dos años.