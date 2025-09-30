Estos son los 20 aspirantes a la Presidencia de la República

La campaña electoral arranca oficialmente este miércoles 1° de octubre con la convocatoria a elecciones nacionales.

http://teletica.com/politica/estos-son-los-20-aspirantes-a-la-presidencia-de-la-republica_393348

Autopruebas de VIH estarán disponibles en farmacias y organizaciones, anuncia Salud

El ministerio prepara dos reformas y una compra de exámenes para este año.

http://teletica.com/nacional/autopruebas-de-vih-estaran-disponibles-en-farmacias-y-organizaciones-anuncia-salud_393362

Video: Batalla campal en mall de Desamparados deja a madre y su hijo heridos

La Fuerza Pública confirmó a este medio la detención de dos menores de edad.

https://www.teletica.com/sucesos/video-batalla-campal-en-mall-de-desamparados-deja-a-madre-y-su-hijo-heridos_393378

¡Aterradora escena! Turistas atacados por elefante caen en aguas infestadas de cocodrilos

Un safari casi termina en tragedia en uno de los destinos más emblemáticos de África.

https://www.teletica.com/internacional/aterradora-escena-turistas-atacados-por-elefante-caen-en-aguas-infestadas-de-cocodrilos_393371

Liberia no pudo con Pérez Zeledón y deja pasar el liderato

Los pamperos quedaron a un punto del líder Saprissa.

http://teletica.com/municipal-liberia/liberia-no-pudo-con-perez-zeledon-y-deja-pasar-el-liderato_393381