Video: Batalla campal en mall de Desamparados deja a madre y su hijo heridos

Una riña registrada la tarde de este lunes dentro del centro comercial Mall Multicentro, en Desamparados, dejó como saldo dos personas heridas con arma blanca y dos menores de edad detenidos. El hecho se reportó minutos antes de las 5:30 p.m., según confirmó la Fuerza Pública.

La alerta fue emitida por la empresa de seguridad privada del centro comercial. Al llegar la Policía, encontraron a una mujer adulta y a su hijo, menor de edad, con lesiones provocadas por arma blanca.

De acuerdo con la Cruz Roja, cuando la ambulancia llegó al lugar, los heridos ya habían sido atendidos por personal médico privado.

Marlon Cubillo, director de la Fuerza Pública, confirmó a Teletica.com que los presuntos agresores son dos jóvenes de 15 y 16 años, quienes fueron remitidos a la Fiscalía Penal Juvenil para el proceso correspondiente.

Hasta el momento, se desconoce qué originó el enfrentamiento dentro del centro comercial, como se aprecia en los videos adjuntos, la gran mayoría eran estudiantes de colegio. Las autoridades se mantienen en investigación para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.

Este hecho de violencia dentro de un centro comercial se suma al ocurrido semanas atrás en el City Mall en Alajuela, donde un grupo de jóvenes comenzó a destruir las fachadas de algunos locales comerciales y a golpear al personal de seguridad.