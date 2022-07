Por Teletica.com Redacción | 18 de julio de 2022, 6:27 AM

Sobreviviente a explosión en Alajuela: “No pude dormir, todavía siento vidrios en la piel”

“La muchacha del otro local me ayudó y me llevó a otro lado porque me estaba saliendo sangre”, contó la mujer.

https://www.teletica.com/sucesos/sobreviviente-a-explosion-en-alajuela-no-pude-dormir-todavia-siento-vidrios-en-la-piel_315755

Romeros aprovecharon este sábado para visitar a la Virgen de Los Ángeles

Los comerciantes cercanos a la explanada y basílica se comienzan a beneficiar de la afluencia de feligreses.

https://www.teletica.com/romeria/romeros-aprovecharon-este-sabado-para-visitar-a-la-virgen-de-los-angeles_315740

Costa Rica ganó importante reconocimiento como destino turístico

Se emitieron más de 270.000 votos de lectores en 12 categorías para 120 destinos y empresas, y nuestro país ganó el primer lugar.

https://www.teletica.com/nacional/costa-rica-gano-importante-reconocimiento-como-destino-turistico_315756

Tres muertos en tiroteo en centro comercial de EE. UU.

El agresor, que murió durante el ataque, entró en la zona de restaurantes y abrió fuego con un rifle. Entre los heridos está una niña de 12 años.

https://www.teletica.com/internacional/tres-muertos-en-tiroteo-en-centro-comercial-de-ee-uu_315762

Incendios sin tregua expandidos por la ola de calor dejan muertos y heridos en Europa

En España, cerca de 20 incendios forestales seguían activos y fuera de control en distintos puntos del país, del sur al norte.

https://www.teletica.com/internacional/incendios-sin-tregua-expandidos-por-la-ola-de-calor-dejan-muertos-y-heridos-en-europa_315751

Quepos Cambute FC se corona en Linafa y jugará la Liga de Ascenso

Los porteños derrotaron 1-0 en tiempos extra al Deportivo Pavas.

https://www.teletica.com/liga-de-ascenso/quepos-cambute-fc-se-corona-en-linafa-y-jugara-la-liga-de-ascenso_315745