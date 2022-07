Por Teletica.com Redacción | 14 de julio de 2022, 6:20 AM

Presidente firma acuerdo para convocar a las reservas de Fuerza Pública



Rodrigo Chaves indicó que el objetivo principal es aumentar el número de reclutas para combatir la criminalidad en el país



https://www.teletica.com/sucesos/presidente-firma-acuerdo-para-convocar-a-las-reservas-de-fuerza-publica_315503



Más de 30 mil heredianos no tendrán agua este jueves



La suspensión se realiza ante una solicitud de municipio de reubicar tuberías en zona donde se realiza una obra vial en un puente.



https://www.teletica.com/nacional/mas-de-30-mil-heredianos-no-tendran-agua-este-jueves_315521



Raquetbolista Andrés Acuña logró medalla de oro en los Juegos Mundiales



Esta es la primera vez que Costa Rica consigue una presea en esta competición que abarca deportes que no están en las Olimpiadas.



https://www.teletica.com/otros-deportes/raquetbolista-andres-acuna-logro-medalla-de-oro-en-los-juegos-mundiales_315520



Riteve vivió un miércoles de caos y colapso en todas sus estaciones



Sistema se cayó por ratos, usuarios hicieron filas kilométricas y ya no hay citas disponibles a un día del cierre de operaciones este jueves.



https://www.teletica.com/nacional/riteve-vivio-un-miercoles-de-caos-y-colapso-en-todas-sus-estaciones_315519



EE. UU.: Indignación generalizada tras la publicación de videos de la masacre en Texas



Varios policías armados con pistolas se ven llegando al pasillo de la escuela en cuestión de tres minutos después de los primeros disparos. Pero retroceden cuando el joven armado abre fuego desde el aula.



https://www.teletica.com/internacional/ee-uu-indignacion-generalizada-tras-la-publicacion-de-videos-de-la-masacre-en-texas_315518