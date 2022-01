Figueres, Saborío y Alvarado siguen liderando carrera por silla presidencial, según CIEP



Aunque el verdiblanco está en primer lugar, el margen de error no descarta un empate técnico.



https://www.teletica.com/noticias/figueres-saborio-y-alvarado-siguen-liderando-carrera-por-silla-presidencial-segun-ciep_303373



Gobierno pide disculpas por errores en Guía de seguridad para turistas



Esta vez, las autoridades informaron que se construirá una nueva guía liderada por el INAMU.



https://www.teletica.com/nacional/gobierno-pide-disculpas-por-errores-en-guia-de-seguridad-para-turistas_303372



SINAC sobre video de cocodrilo que casi muerde a hombre: “Es un acto irresponsable”



En el video se puede observar que una persona que se resbala mientras alimentaba al enorme reptil.



https://www.teletica.com/nacional/sinac-sobre-video-de-cocodrilo-que-casi-muerde-a-hombre-es-un-acto-irresponsable_303370



Vecino de Aserrí que trató de rescatar niña: “yo me mandé para tratar de atajarla, pero cayó al río”



“Usted no tiene idea, cuando llegué ya estaba muy golpeada… no hay palabras, es muy duro ver un caso de esos”, contó Carlos Luis Jiménez.



https://www.teletica.com/sucesos/vecino-de-aserri-que-trato-de-rescatar-nina-yo-me-mande-para-tratar-de-atajarla-pero-cayo-al-rio_303380



Christian Gamboa juega partido completo en victoria del Bochum



El lateral viene de ser titular el fin de semana en el futbol alemán



https://www.teletica.com/legionarios/christian-gamboa-juega-partido-completo-en-victoria-del-bochum_303371