Vecino de Aserrí que trató de rescatar niña: “yo me mandé para tratar de atajarla, pero cayó al río”

Un vecino de Monterrey de Aserrí narró a Telenoticias cómo intentó salvar a una niña de 10 años que falleció tras caer a un precipicio de unos 300 metros.



La niña caminaba por una calle de lastre entre una finca cafetalera junto a su abuela y otro allegado la mañana de esta martes.

“Yo iba con mi hermana cuando vemos esa pelotica rodando, usted no tiene idea, yo me mandé para tratar de atajarla, pero cayó al río, cuando llegué me metí, la saqué… no había palabras, vea yo soy muy duro, nunca he llorado, pero es muy duro ver un caso de esos”, contó Carlos Luis Jiménez.