Ministro Daniel Salas sobre la pandemia: “Al menos una ola más podría venir”



El ministro utiliza como ejemplo la situación que vive Europa actualmente, donde los confinamientos y el refuerzo de las medidas sanitarias ha sido obligatorio debido a la variante Ómicron. Por el momento, no hay reportes oficiales de dicha mutación en Costa Rica; sin embargo, recuerda, eso no significa que no pueda estar ya circulando en territorio nacional.



https://www.teletica.com/nacional/ministro-salas-sobre-pandemia-al-menos-una-ola-mas-podria-venir_301004



Diciembre: ¿Espíritu navideño o espíritu de violencia?



La pelea en el autobús de Acosta por una ventana cerrada, la riña en un Mall de Alajuela entre dos mujeres por una muestra de licor y el video de dos taxistas agarrándose a golpes en Heredia; un psicoanalista explica por qué ocurren estas agresiones.



https://www.teletica.com/entrevistas/diciembre-espiritu-navideno-o-espiritu-de-violencia_300864



Diputados podrían irse de vacaciones durante todo el mes de enero



Se trata de una propuesta que se viene analizando desde hace varios días y que se someterá a discusión en el plenario este miércoles 15 de diciembre. Se rumora que ya existe un acuerdo en el que 38 diputados estarían a favor de estas vacaciones.



https://www.teletica.com/politica/diputados-podrian-irse-de-vacaciones-todo-el-mes-de-enero_301002





La "Gran Renuncia" de trabajadores en EE. UU. no llegó a Europa



Aunque en un principio se esperaba que el abandono masivo de puestos laborales en EE.UU. tras la pandemia también alcanzara al continente europeo, los datos muestran que no está ocurriendo. En esta nota le explicamos por qué.



https://www.teletica.com/deutsche-welle/la-gran-renuncia-de-trabajadores-en-ee-uu-no-llego-a-europa-por-estas-razones_301013





Saprissa lo hace de nuevo: elimina a Alajuelense para avanzar a la gran final



Los morados llegaron con una ventaja de 2-1 en el global y la hizo respetar con el empate 0-0 de este domingo en la casa rojinegra, que tuvo un 40% de aforo.



https://www.teletica.com/liga-deportiva-alajuelense/saprissa-lo-hace-de-nuevo-elimina-a-alajuelense-para-avanzar-a-la-gran-final_300982