Rechazo a gestión de Carlos Alvarado vuelve a crecer​

Luego del respiro que le había dado la atención de la pandemia, el respaldo a la actual administración volvió a sus niveles más bajos.



https://www.teletica.com/nacional/rechazo-a-gestion-de-carlos-alvarado-vuelve-a-crecer_294139



Gobierno y transportistas no logran acuerdo tras manifestación



“Nos vamos con las manos llenas, la manifestación fue todo un éxito. Las manos vacías las tiene Presidencia, que no nos atendió”, aseguró Gilbert Ureña.



https://www.teletica.com/nacional/gobierno-y-transportistas-no-logran-acuerdo-tras-manifestacion_294148



Este domingo inicia la 6ta temporada de TCMS



No se pierda todos los detalles que traerá la sexta temporada.



https://www.teletica.com/7-estrellas/este-domingo-inicia-la-6ta-temporada-de-tcms_294157



Ocho muertos tras súbitas inundaciones en Nueva York por tormenta Ida

Nueva York declaró "estado de emergencia" tras las "importantes" inundaciones.

https://www.teletica.com/internacional/ocho-muertos-tras-subitas-inundaciones-en-nueva-york-por-tormenta-ida_294169



Presencia de EE. UU. en Afganistán dejó "solo tragedias y pérdidas", dice Putin



"Los soldados estadounidenses estuvieron presentes en este territorio por 20 años y por 20 años trataron de civilizar a las personas que viven allí para inculcar sus propias normas y estándares de vida", afirmó.



https://www.teletica.com/deutsche-welle/presencia-de-ee-uu-en-afganistan-dejo-solo-tragedias-y-perdidas-dice-putin_294146



La Sele ya está en Panamá para afrontar el arranque de la eliminatoria



Los ticos no realizarán el reconocimiento de la cancha del Rommel Fernández.



https://www.teletica.com/la-sele/la-sele-ya-esta-en-panama-para-afrontar-el-arranque-de-la-eliminatoria_294142