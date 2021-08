Hospitalizados por COVID-19 llegó a 1054 este lunes



Desde hace 2 meses no se registraba esa cantidad de personas internadas por causa del virus.



https://www.teletica.com/nacional/hospitalizados-por-covid-19-llego-a-1054-este-lunes_293474



Más de 50 inundaciones y deslizamientos en Desamparados en últimas horas



Las últimas horas estuvieron cargadas de intensas lluvias que ocasionaron emergencias en varias comunidades del país.



https://www.teletica.com/nacional/mas-de-50-inundaciones-y-deslizamientos-en-desamparados-en-ultimas-horas_293473



Sospechosos de matar a Nathalie Madriz grabados mientras arrastraban bolsas de basura



El cuerpo de la joven apareció dentro de una bolsa, debajo de unas gradas, en el apartamento donde se le vio por última vez.



https://www.teletica.com/sucesos/sospechosos-de-matar-a-nathalie-madriz-grabados-mientras-arrastraban-bolsas-de-basura_293467



“Spiderman: No Way Home”: vea el primer tráiler oficial



En medio de la polémica por la filtración, Sony muestra el regreso de Alfred Molina como el Doctor Octopus y un adelanto de El Duende Verde.



https://www.teletica.com/entretenimiento/spiderman-no-way-home-vea-el-primer-trailer-oficial_293472



Ticas demuestran su olfato goleador en Champions League



Priscila Chinchilla y Melissa Herrera fueron protagonistas para sus respectivos equipos este fin de semana.



https://www.teletica.com/legionarios/ticas-demuestran-su-olfato-goleador-en-champions-league_293450