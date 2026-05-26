Detectan errores en obras viales clave del país, pero intervenciones evitaron fallas mayores

El Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales de la Universidad de Costa Rica (Lanamme) realizó una auditoría técnica al proyecto de mejoramiento de las rutas nacionales 1 y 17, específicamente en los tramos Barranca–Limonal y La Angostura.

La evaluación se centró en la calidad de las obras durante su ejecución, mediante inspecciones de campo, análisis de materiales y revisión de procesos constructivos.

De acuerdo con el informe, el seguimiento permitió detectar oportunamente situaciones que requerían correcciones, lo que contribuyó a reducir riesgos y mejorar la calidad final de las obras.

Durante el proceso de auditoría, el Lanamme realizó 33 visitas técnicas, ejecutó 10 muestreos de materiales y emitió siete informes entre abril de 2024 y diciembre de 2025.

Uno de los principales hallazgos se registró en el puente sobre el río San Miguel, donde se aplicaron controles adicionales de calidad y se revisaron elementos previamente construidos. “Esto permitió reducir riesgos estructurales y asegurar la continuidad constructiva”, señaló el informe.

El reporte también señala la detección de problemas puntuales en algunos procesos constructivos, así como oportunidades de mejora en la supervisión de ciertas actividades.

Sin embargo, el Lanamme indicó que estas situaciones fueron comunicadas de manera oportuna durante el desarrollo del proyecto, lo que permitió aplicar ajustes correctivos mientras las obras se mantenían en ejecución.

Otro de los hallazgos relevantes está relacionado con los cruces ferroviarios en la Ruta Nacional 17.

Según la auditoría, las intervenciones previstas en estos puntos no se realizaron debido a inconsistencias entre el alcance contractual, el presupuesto disponible y los requerimientos técnicos.

“Se implementaron soluciones temporales, por lo que estas obras deberán ser abordadas en futuras contrataciones”, apunta el reporte.

El informe recalca que las observaciones fueron atendidas por la administración y las empresas encargadas de la supervisión, las cuales documentaron acciones correctivas para disminuir el impacto de las desviaciones detectadas.

Además, el Lanamme emitió recomendaciones para futuros proyectos viales, entre ellas fortalecer la supervisión en etapas críticas, mejorar la coordinación institucional y establecer mecanismos más claros para el seguimiento de incumplimientos.

La auditoría concluye que la comunicación temprana de los hallazgos y la aplicación de medidas correctivas durante la construcción permitieron mejorar la calidad de las obras y generar aprendizajes técnicos para futuros proyectos de infraestructura vial en el país.