Café Política: Natalia Díaz

La candidata presidencial de Unidos Podemos, Natalia Díaz Quintana, aseguró que su principal diferenciador frente a los otros 19 aspirantes a la Presidencia es su experiencia combinada en el sector público y privado, así como su capacidad para “tender puentes” y tomar decisiones sin improvisar, en un contexto que considera crítico para el país.



Así lo manifestó durante una entrevista en el programa Café Política, donde abordó temas clave como seguridad, salud, pensiones, educación y gobernabilidad, a pocas semanas de las elecciones (ver video adjunto en la portada).



Díaz, de 41 años, recordó que ha sido diputada, exministra de la Presidencia durante la administración Chaves Robles y fundadora de su propio partido político. Reconoció que en la elección de 2022 obtuvo poco más de 16.500 votos, pero sostuvo que el escenario político actual es distinto y que existe un electorado que no quiere “ni volver al pasado ni una continuidad sin cambios”.



En materia de seguridad, la candidata planteó la creación de un centro penitenciario para privados de libertad de alta peligrosidad, que ha sido comparado con una “megacárcel”, aunque marcó distancia del modelo salvadoreño. Aseguró que su propuesta incluye trabajo obligatorio para los reclusos, con el fin de evitar que el sistema penitenciario se convierta en una “bodega humana” y reducir la carga económica para el Estado. “Nunca puede haber abusos ni violaciones a derechos humanos, pero sí orden y disciplina”, afirmó.



Sobre la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Díaz reconoció que la deuda del Estado supera los ₡4 billones y calificó como inviable pagarla de una sola vez. En cambio, propuso un pago gradual acompañado de una intervención directa en la gestión de la institución, al señalar desorden financiero, falta de contabilidad de costos y ausencia de trazabilidad en el cobro de servicios, especialmente en la atención a personas indocumentadas.

Aclaró que está a favor de que se atienda a toda persona en emergencias, pero insistió en que esos servicios deben cobrarse para no trasladar el costo a los asegurados.



En cuanto al sistema de pensiones, advirtió que enfrenta un riesgo grave y planteó como primera medida la formalización de trabajadores que hoy no cotizan, especialmente independientes y temporales. Sugirió eliminar la base mínima de cotización y permitir aportes por horas, días o períodos cortos, con el objetivo de ampliar la cobertura y evitar pensiones no contributivas insuficientes en el futuro.



En el ámbito de la educación, la aspirante identificó tres prioridades: fortalecer la formación y herramientas del personal docente, revisar el esquema de los 200 días lectivos y ampliar la educación técnica según las necesidades productivas de cada región. También insistió en reforzar la educación primaria y la atención a la primera infancia como base del sistema educativo.



Díaz rechazó que su paso por distintas administraciones refleje falta de coherencia política. Aseguró que solo ha militado en dos agrupaciones —el Movimiento Libertario y Unidos Podemos— y que su participación en el gobierno anterior respondió a una decisión pragmática “por el país”, sin aspiraciones ni negociaciones para una eventual candidatura oficialista.



Como mensaje final, la candidata afirmó que su plan de gobierno se enfoca en acciones que pueden ejecutarse sin depender de reformas legales y que su estilo de liderazgo busca unir, escuchar y resolver problemas, más que generar confrontaciones.

