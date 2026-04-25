Virgen de los Ángeles cumple 100 años de su coronación pontificia

Este sábado se conmemoran 100 años de la coronación pontificia de la Virgen de los Ángeles, una de las figuras religiosas más importantes de Costa Rica, con una serie de actividades litúrgicas y culturales que ya congregan a decenas de fieles en Cartago.

Desde tempranas horas, las celebraciones iniciaron con el tradicional Rosario de la Aurora, seguido de una solemne eucaristía en la que participó la Conferencia Episcopal. Sin embargo, las autoridades eclesiásticas prevén que la mayor asistencia de creyentes se registre durante las actividades programadas para este domingo.

De acuerdo con el sacerdote Luis Esteban Fernández, las actividades buscan recrear momentos históricos de hace un siglo, cuando se llevó a cabo la coronación de la imagen.

​“Hace 100 años, después de que la Virgen fue coronada, en la tarde salió en lo que se llamó una procesión triunfal. Queremos revivir esa celebración con una procesión que se dirigirá a la capilla de monseñor Víctor Manuel de Sanabria, reconocido historiador de la Virgen”, explicó.

El recorrido incluirá una salve y el retorno hacia la basílica, en medio de calles decoradas y alfombradas por diversas parroquias, como muestra de devoción.

Además, para la tarde de este sábado está prevista la presentación de la obra de teatro “Coronación Pontificia”, a partir de las 5:00 p.m., tras la misa de las 4:00 p.m.

Las actividades continuarán el lunes con la presentación de la Carta Pastoral Colectiva, considerada uno de los eventos más relevantes dentro de la agenda conmemorativa.

Las autoridades religiosas hicieron un llamado a los fieles a participar de manera ordenada en las distintas actividades programadas durante este fin de semana.