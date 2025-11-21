Vientos acelerados traerán lluvias este fin de semana en varios puntos de Costa Rica

Los vientos alisios continuarán acelerados en la cuenca del Caribe, lo que provocará variaciones en el comportamiento del tiempo desde este viernes y hasta el próximo domingo.

Esta situación provocará una nubosidad persistente y lluvias ocasionales a lo largo del día, tanto en la región indicada, como en la Zona Norte y el Valle Central (vea video adjunto de Telenoticias).

"Se trata de algo característico de cuando iniciamos hacia la época seca, que siempre se mantienen contenidos de humedad en regiones del Caribe y la Zona Norte. Estos son impulsados por la acción del viento y generan lluvias en sectores de la vertiente del Caribe, lo cual es normal, ya que es un repunte en las precipitaciones para fin y principio de año", explicó el meteorólogo José Valverde.

En el Pacífico, se espera un patrón distinto, pero no estable. Las condiciones favorecerán lluvias aisladas en la tarde, sin descartarse que se acompañen de actividad eléctrica, en especial en sectores húmedos.

Se esperan temperaturas elevadas hacia el mediodía en el oeste del Valle Central y los sectores costeros, así como algunas más frescas en el este del Valle Central, montañas, cordilleras y partes altas, según el experto.