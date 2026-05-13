Víctor Carvajal renuncia a Banca para el Desarrollo a un mes de haber asumido dirección

Víctor Julio Carvajal renunció este miércoles a su cargo como director ejecutivo interino del Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD), a un mes de haber asumido el cargo.

De momento se desconocen las razones que motivaron su dimisión. Vale recordar que el 14 de abril pasado, el economista de profesión dejó su cargo como ministro de Agricultura y Ganadería a 25 días de que acabara el gobierno de Rodrigo Chaves.

Su lugar lo ocupará temporalmente —y como recargo— la directora Comercial y de Desarrollo, Hilda Arroyo, dispuso el Consejo Rector de la institución.

En un comunicado, la entidad explicó que la nueva designación se adopta para garantizar la continuidad operativa y administrativa de la Secretaría Técnica, mientras permanece vacante la plaza de la Dirección Ejecutiva.

Actualmente, el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda mantiene una medida cautelar sobre el nombramiento permanente en dicho cargo hasta que se resuelva un proceso a cargo de ese órgano jurisdiccional.

La institución aclaró que el acuerdo adoptado no constituye el nombramiento de un titular en ese puesto ni modifica la condición actual de vacancia de la plaza.

Arroyo posee amplia experiencia en la materia a cargo del sistema desde sus inicios, con participación activa en procesos estratégicos relacionados con financiamiento, desarrollo empresarial e inclusión financiera.

Banca para el Desarrollo destacó el perfil técnico, institucional y la trayectoria de su nueva directora interina, al tiempo que garantizó que su designación temporal permite asegurar la continuidad en la operación de los programas y servicios que brinda la institución.