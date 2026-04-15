Renuncia ministro de Agricultura y Ganadería

El Gobierno de la República informó, a través de un comunicado de prensa emitido a las 9:00 p.m. de este martes, la renuncia de Víctor Carvajal a su cargo como ministro de Agricultura y Ganadería.



De acuerdo con la información difundida, la dimisión se produce luego de que Carvajal fuera designado como director interino del Sistema de Banca para el Desarrollo, nueva responsabilidad que asumirá en los próximos días.



El Ejecutivo precisó que el jerarca se mantendrá en funciones al frente del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) hasta el viernes 17 de abril, con el fin de garantizar una transición ordenada en la institución.



Asimismo, el Gobierno expresó su agradecimiento por la labor desempeñada por Carvajal durante su gestión, destacando sus aportes al desarrollo del sector agropecuario nacional.

