Vacaciones frenan revisión de audios del incidente entre piloto tico y controlador aéreo

La investigación por el intercambio entre un piloto y un controlador aéreo en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría continúa, pero las autoridades aún no han emitido conclusiones sobre lo ocurrido.

Luego de que trascendiera la conversación en la que ambas partes discreparon sobre una instrucción para abandonar la pista y el tono del intercambio aumentara, el caso pasó a conocimiento de las áreas técnicas encargadas de analizar este tipo de incidentes.

Según confirmaron los sindicatos, la revisión no se limitará al fragmento de audio que se conoció públicamente. Los investigadores deberán escuchar todas las grabaciones de la frecuencia, desde el inicio de la operación del vuelo, para reconstruir la secuencia completa de los hechos y establecer el contexto de cada comunicación (ver video adjunto).

El análisis estará a cargo de los departamentos de Seguridad Operacional y Calidad, que deberán determinar si los procedimientos se ejecutaron conforme a la normativa o si existió algún error operacional o incumplimiento que amerite recomendaciones o acciones posteriores.

Sin embargo, ese proceso aún no ha comenzado. De acuerdo con la información suministrada, el personal responsable de realizar la investigación se encuentra de vacaciones, por lo que será necesario esperar a su regreso para iniciar la revisión técnica de los audios y de la documentación relacionada con el caso.

Especialistas recuerdan que las instrucciones emitidas por los controladores aéreos responden a una visión integral de la operación del aeropuerto, ya que son los encargados de coordinar el movimiento de las aeronaves en tierra y en el espacio aéreo para garantizar la seguridad y el orden de las operaciones.

Una vez concluido el análisis, las autoridades determinarán si las actuaciones del piloto y del controlador se ajustaron a los protocolos establecidos o si existió alguna violación a los procedimientos.

Mientras tanto, el Sindicato de Técnicos en Navegación Aérea (Sitecna) reiteró que este tipo de investigaciones deben desarrollarse mediante un análisis completo y objetivo de toda la operación, con el fin de fortalecer la seguridad operacional y prevenir que situaciones similares se repitan en el futuro.

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