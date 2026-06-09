Usuarios podrán seguir trenes con nuevo sistema de GPS, anuncia Incofer

El transporte ferroviario es una de las modalidades más importantes para mantener el flujo de la población. Por eso, desde el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer) apuestan por adoptar prácticas como las aplicadas en sistemas de trenes como los de Estados Unidos, Reino Unido o Francia.

Una de las novedades en esa línea es la implementación de un Sistema de Posicionamiento Global (GPS) de acceso público.

La idea es que los usuarios puedan eventualmente monitorear en dónde exactamente está el tren, si hay algún atraso y también los minutos de espera que le restan para que llegue la unidad en la que busca viajar (vea video adjunto).

"Ya los trenes tienen dispositivos GPS, pero no son información abierta al público. Con estos dispositivos vamos a poder contar con esa información para que el usuario sepa en tiempo real dónde viene el tren y cuánto tiempo va a tardar en acercarse a cada estación ferroviaria. "Esto es algo en pro de la mejora de la calidad del servicio, porque el usuario va a saber la información y eso le va a permitir tomar la decisión de esperar el tren o cuántos minutos tiene para llegar a la estación. Esta es una mejora significativa en la calidad del servicio", explicó el presidente ejecutivo de la institución, Álvaro Bermúdez.

Por ahora, uno de los temas que debe definirse es cuál será la plataforma que se utilizará.

La entidad añadió que existen empresas autobuseras interesadas en replicar el modelo.

