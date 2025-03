“Uno siente que se le queman las fosas nasales”, dice afectado por ceniza del Poás

La intensa actividad del Volcán Poás provoca la caída de ceniza y fuerte olor a azufre en el Occidente.

Así lo reportaron vecinos de Grecia, Sarchí y Naranjo, según un sondeo de Telenoticias (vea video adjunto).

"En Sarchí se ha sentido bastante el olor. Muy tóxico. He escuchado de algunas personas a las que les afecta el asma. A mí todavía no, pero hay gente a la que le ha afectado la vista y la piel", contó Marisabel Rojas.

Por su parte, Wilson Chaves, mencionó: "Tenemos como 15 días de estar en eso. Al menos cuando sopla el viento, como la tarde de ayer, era insoportable. Es un olor tan fuerte que siente uno que se le queman las fosas nasales. También están cayendo cenizas, porque a la hora de limpiar, queda una ceniza muy negra, volcánica, en otras palabras. A uno le cae en los ojos. Yo me salvo por los anteojos, pero hay personas a las que les afecta la parte de los ojos. Ha sido bastante.

"De momento, yo no he tomado ninguna medida, y la mayoría de los vecinos tampoco. Uno debería usar la mascarilla. Yo lo que hago es que cuando cae mucho, me voy para el baño y ahí me lavo la cara, los ojos... porque a veces siente uno que le enchilan los ojos".