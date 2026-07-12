UNED coloca antenas para conectar a alumnos de comunidades alejadas y pueblos indígenas

Más de 2.600 kilómetros recorridos. Una caminata de 12 horas. Un cruce fronterizo hacia Panamá.

Todo ese empeño para colocar una antena que permitió llevar 10 terabytes (Tb) de internet satelital, por primera vez, a una de las comunidades más remotas de Costa Rica: Punta Burica, en Pavón de Golfito.

Gracias a esa conectividad, la comunidad pudo habilitar un aula para 30 estudiantes de los territorios indígenas Ngäbe, matriculados en la Universidad Estatal a Distancia (UNED).

La colocación de esa antena formó parte de la primera etapa del proyecto RED, con el que esa casa de enseñanza llevó internet digital a 10 lugares con poca o nula cobertura, para beneficio de más de 250 alumnos en territorios rurales, costeros e indígenas.

El resto de comunidades beneficiadas incluyen Isla Chira de Puntarenas, Los Arbolitos en Puerto Viejo de Sarapiquí y Las Nubes en Cabeceras de Tilarán, además de los territorios indígenas Maleku, Zapatón, Roca Quemada, Alto Cohen, La Casona y Abrojo Montezuma.

Pero la iniciativa no queda ahí. El rector del centro de educación superior, Rodrigo Arias, adelantó en entrevista con Teletica.com que ya se trabaja en la segunda fase.

"Hemos venido identificando poblaciones a donde esa conectividad todavía no llega y tenemos grupos de estudiantes. Entonces, el año pasado y se terminó ahora en este, comenzamos un proyecto muy bonito totalmente vinculado con la razón de ser de nuestra universidad, que es llevar conexión de internet satelital a lugares donde no hay nada, pero tenemos grupos de estudiantes, que tenían que trasladarse entonces a donde hubiera conectividad o a la sede de la UNED. Colocamos ya 10 antenas de esas de conexión satelital en una primera etapa; vendrán nuevas etapas", explicó el académico. "Ese proyecto creemos que tiene que seguir adelante, porque estamos acercando no solo el derecho a la educación de lo que corresponde con nuestro modelo educativo, sino a otros servicios públicos, porque está abierto a la comunidad. Porque algo que hemos impulsado también muy fuertemente en estos años, y que ahora queremos seguirlo ampliando, profundizando más, son todas las opciones de educación abierta que existen en la actualidad en el mundo, y que la UNED las ha venido interiorizando", agregó.

La inversión en las 10 antenas y los equipos necesarios para su funcionamiento (que en algunos casos incluye la instalación de paneles solares) fue de ₡10,9 millones. El mantenimiento y funcionamiento anual, por su parte, requiere de ₡16 millones. Los montos incluyen presupuesto aportado por la Federación de Estudiantes de la Universidad Estatal a Distancia.



Precisamente, la falta de recursos impide pensar que una segunda etapa del proyecto pueda ponerse en marcha este año.

Arias indicó que espera que en lo que queda de 2026 se terminen de identificar otras 10 —o más— comunidades a las que pueda dotárseles de la misma tecnología.

El rector señaló que la iniciativa en cuestión surgió luego de que, en la pandemia, se diera el salto hacia una virtualización prácticamente total de la oferta académica, se "chocara" con la realidad de que la conectividad no es igual en todos los rincones de Costa Rica.

Bajo esa idea, el académico rescató que el proyecto no solo permite acercar a los alumnos a la casa de enseñanza, sino que también, simultáneamente, se llevan nuevos servicios públicos a esos sectores alejados.

En línea con lo anterior, la Universidad Estatal a Distancia actualizó el año pasado su Estatuto, para definirse como una institución de enseñanza a distancia y abierta, como en algún momento se discutió —mas no se incorporó— en el proyecto de ley que planteaba su creación.

De la mano con ese carácter inclusivo que se introdujo, Arias anunció una renovación de la oferta académica del centro educativo, para incorporar técnicos dirigidos a responder a las necesidades de las comunidades, así como en carreras de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés).