“Un medio para unificar al pueblo”: La Negrita cumple 200 años como Patrona de Costa Rica

Este 2024, Costa Rica conmemora dos bicentenarios: en julio fue el turno de la Anexión del Partido de Nicoya al país, mientras que este viernes, 2 de agosto, se cumplen 200 años de la declaración de la Virgen de Los Ángeles como Patrona de Costa Rica.



Teletica.com conversó con Luis Esteban Fernández Vargas, vocero de la Basílica, quien explicó algunas particularidades del proceso histórico.



Según Fernández, el hallazgo data de entre 1635 y 1638, pero no fue hasta 1824 cuando en una asamblea constituyente, el gobierno declara a La Negrita como patrona del país.



También destaca que, cuando se encontró, así como cuando se declaró patrona, Costa Rica atravesaba momentos convulsos.



“Anteriormente (1635), estaban divididas las comunidades debido a la aristocracia y en 1824 pasa algo parecido, pues en nuestro país se desarrollaba una Guerra Civil.



“Ella es un medio para unificar al pueblo: tras la guerra, la capital pasa de Cartago a San José. Se declara a la Virgen como patrona en un momento que viene a unir estos hermanos que estaban en disputa”, manifestó.

Otro detalle relevante que señala el sacerdote es que en 1824, el 2 de agosto, se da el robo de la Virgen de Los Ángeles, y que justamente su posterior hallazgo consigue “unir más a la población”.



Fernández señala que algunos datos, como la fecha de descubrimiento, no son exactos, pues aunque el proceso se conocía, no se publicó con evidencias hasta inicios del siglo XX.



Para el padre, La Negrita no solo fortalece a los católicos, ya que transmite “valores fundamentales” como la solidaridad, que se demuestra en épocas como esta.