UCR reconoce que atraviesa uno de sus momentos más complejos en últimos años

La Universidad de Costa Rica (UCR) reconoció que atraviesa uno de los momentos más complejos de los últimos años.

En medio de cuestionamientos por el uso de recursos institucionales y a las puertas de la negociación del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), el Consejo Universitario emitió este viernes un pronunciamiento público.

En el documento, el órgano de gobierno universitario señaló que la institución enfrenta presiones, críticas y dudas en torno a su gestión.

El pronunciamiento llega después de que trascendieran facturas por gastos de alimentación en restaurantes vinculadas con actividades institucionales. Inicialmente, estos gastos fueron defendidos por la administración universitaria como parte de la llamada “diplomacia académica”, aunque posteriormente se anunció que esos rubros serán revisados.

El contexto también coincide con el inicio de la negociación del FEES, que define el financiamiento de las universidades públicas.

Para el 2026, la UCR recibió ¢296 mil millones provenientes de este fondo, cerca de la mitad del total asignado al sistema de educación superior estatal.

En su pronunciamiento, el Consejo Universitario defendió además el papel de la institución y aseguró que la UCR genera alrededor del 70% de la producción científica del país.