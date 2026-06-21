UCR planea construir centro de investigación climática en Guanacaste en los próximos tres años

Un centro de investigación en cambio climático en Guanacaste. Ese es el próximo gran proyecto al que le apuesta la Universidad de Costa Rica (UCR).

En entrevista con Teletica.com, el rector de esa casa de enseñanza, Carlos Araya, confirmó la búsqueda de financiamiento para poner a andar la iniciativa en los próximos tres años.

"Tenemos que entrar en temas, por ejemplo, en cambio climático, y particularmente un centro de investigación en cambio climático en Guanacaste lo consideramos que es un elemento prioritario y sobre el cual estamos trabajando. "Pero también es importante, no solo Guanacaste, sino en general la investigación; llevar investigación de alto nivel a las áreas regionales es uno de los objetivos que tiene esta administración. Es decir, que la investigación de alto nivel no solo se desarrolle en San Pedro (de Montes de Oca, sede principal), sino que se desarrolle también en las áreas regionales", explicó el académico.

La idea es que el nuevo centro de investigación se construya en la sede de Santa Cruz﻿.

En ese espacio se procurará ahondar en los impactos del cambio climático en diferentes áreas de la vida diaria.

Lo anterior incluye desde los efectos en la agricultura hasta en la salud humana, entre otras consecuencias.

Actualmente, el proyecto requiere de financiamiento.

"En este tipo de casos, la universidad normalmente realiza también acciones para buscar financiamiento fuera del país a través de apoyo. Parte de las relaciones internacionales que tiene la universidad existen justamente para hacer vinculaciones académicas que nos permitan la atracción de fondos de cooperantes internacionales", acotó el rector.

Araya incluso mencionó que, en diciembre pasado, la casa de enseñanza culminó un proyecto sobre innovación y transferencia tecnológica con la Agencia de Cooperación Internacional de Corea (KOIKA).

También adelantó que la institución "está a las puertas" de firmar un nuevo convenio para los próximos cinco años, aunque no detalló para qué tipo de asistencia.