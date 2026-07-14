Uber abre su plataforma para que taxistas puedan brindar servicio mediante la aplicación

Uber abre su plataforma para que los taxistas rojos se registren y puedan brindar servicio mediante la aplicación.



A partir de este lunes estos choferes podrán registrar sus taxis en la plataforma.



Esta modalidad ya funciona en otros países donde está disponible la plataforma.



El sobjetivo de la compañía es busca integrar el servicio tradicional de taxi con la tecnología de Uber.



Mediante Uber taxi la empresa busca permitir que estas personas puedan aprovechar rutas y tiempo para mejorar sus ingresos.



Quienes se registren en la aplicación podrán recibir ¢20.000 por empezar a conducir, y acumular más ganancias por referir a otros taxistas.



Los conductores interesados pueden descargar la aplicación Uber driver en las distinttas tiendas de aplicaciones y crear sus respectivos usuarios.

