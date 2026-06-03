Túnel de $10 millones promete cambiar el tránsito entre San José y Montes de Oca

Junio se perfila como un mes determinante para el futuro del proyecto conocido como el túnel de San Pedro o paso inferior del ICE, una obra que pretende conectar de forma directa la Avenida 10, en San José, con el cantón de Montes de Oca.

El ministro de Obras Públicas y Transportes, Efraím Zeledón, había señalado meses atrás que el proceso de licitación de esta iniciativa iniciaría durante el primer semestre del año, periodo que concluye precisamente este mes.

Actualmente, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) trabaja de manera simultánea en la elaboración del anteproyecto, los diseños preliminares, los estudios de factibilidad y los términos de referencia necesarios para sacar a concurso la construcción de la obra.

El proyecto contempla la construcción de un paso subterráneo que atravesará la Circunvalación para dar continuidad a la Avenida 10 y habilitar un acceso directo hacia San Pedro de Montes de Oca.

Con esta intervención, los conductores que actualmente deben utilizar rutas alternas o la rotonda de la Fuente de la Hispanidad para dirigirse hacia el este de la capital contarían con una nueva alternativa de circulación.

La conexión del túnel se establecería con la vía ubicada al norte del cementerio de San Pedro, en un punto considerado estratégico para mejorar la movilidad entre ambos sectores.

Según explicó el jerarca del MOPT, al asumir la administración del proyecto se determinó que este no contaba con diseño ni anteproyecto, por lo que fue necesario iniciar de forma paralela los trabajos técnicos y administrativos para avanzar hacia su contratación.

La obra permaneció por más de dos décadas como una propuesta sin ejecución. Sin embargo, hace aproximadamente un año el MOPT y el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) retomaron la iniciativa y avanzaron con estudios topográficos en la zona.

De acuerdo con estimaciones preliminares, la inversión superaría los 10 millones de dólares y la construcción tendría una duración cercana a un año una vez emitida la orden de inicio.

Paralelamente, las autoridades gestionan la inscripción del proyecto ante el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, requisito clave dentro del proceso de formalización de la inversión pública.

El avance del plan durante la actual administración dependerá del ritmo del proceso licitatorio y de la eventual presentación de apelaciones por parte de los oferentes.

La iniciativa busca reducir la congestión vehicular en el sector de la Fuente de la Hispanidad y mejorar la conectividad entre San José y Montes de Oca. No obstante, ha enfrentado oposición en el pasado. En 2020, un intento por impulsarlo fue suspendido tras cuestionamientos de la Municipalidad de Montes de Oca y grupos vecinales.

Ante ello, el Conavi ha indicado que, además del componente técnico, mantiene espacios de diálogo con los distintos sectores involucrados.

A pocos días de concluir el primer semestre del año, la expectativa se centra en si el Gobierno logrará cumplir con el cronograma anunciado y avanzar hacia la licitación de una obra que lleva más de veinte años en espera.