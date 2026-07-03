Tribunal absuelve a primo de Juan Carlos Bolaños por supuesto viaje dado a Celso Gamboa

El Tribunal Penal de Hacienda y de la Función Pública absolvió a un primo del empresario Juan Carlos Bolaños, de apellido Rojas, por supuestamente haber dado un viaje a Panamá al exmagistrado Celso Gamboa, a cambio de presuntos favorecimientos.

La Fiscalía General confirmó a Teletica.com que el sujeto fue librado de toda pena y responsabilidad mediante voto 108-2026, del 5 de marzo pasado.

El órgano jurisdiccional señaló a este medio que, hasta el cierre del artículo, la resolución no había adquirido firmeza y, en tanto, la causa permanecía ante el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del II Circuito Judicial de San José.

Sin embargo, el Ministerio Público adelantó que no apelará la absolutoria dictada.

Valga recordar que Rojas, quien figuraba como gerente general de las compañías de Bolaños, fue acusado de aparente penalidad del corruptor en la modalidad de cohecho propio, básicamente por conceder el vuelo a Gamboa.

La investigación en su contra inició hace nueve años bajo el expediente 17-000015-0033-PE y forma parte del escándalo conocido mediáticamente como "Cemento Chino".

Originalmente, en ese expediente también figuraban el empresario y el también exministro de Seguridad Pública. Pero ambos fueron separados del proceso por diferentes situaciones.

El Tribunal Penal de Hacienda, respecto al primero, ordenó un testimonio de piezas —investigación paralela a otra— al que se le asignó la sumaria 26-000002-1961-PE, producto de su estado de salud y las múltiples incapacidades que presentó durante el debate.

Dicha causa, a su vez, tiene contradictorio señalado para celebrarse del 29 de marzo al 16 de abril de 2027.

Contra el exjerarca, en cambio, se suspendió la acción penal en virtud de un criterio de oportunidad otorgado el 21 de enero anterior, con el que se le apartó del proceso ante la pérdida de importancia de este frente a una solicitud de extradición que el exmagistrado encaró de forma paralela y que culminó con su entrega a Estados Unidos el 20 de abril pasado.

A Bolaños se le atribuyen cargos de presunta penalidad del corruptor en la modalidad de cohecho propio y supuesto falso testimonio, mientras que a Gamboa, uno de cohecho propio, uno de tráfico de influencias y uno de perjurio. Todos estos relacionados con el viaje a Panamá.

Sobre los hechos acusados, el empresario comentó el 13 de enero anterior:

“Esta es la génesis de lo que ha venido siendo la estafa procesal del caso del cemento, los intereses claros de personas relacionadas con Guillermo Quesada, los intereses claros de la Fiscalía General de la República y, lo más particular, a quiénes el Banco de Costa Rica les prestaba créditos grandes antes de Mario Barrenachea (Q.E.P.D.)".

Para Bolaños, la acusación en su contra no tiene sustento.

Este medio mantiene en trámite consultas sobre lo resuelto y el estado actual del juicio ante la Defensa Pública, que tuvo a su cargo la representación del empresario y su primo.

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