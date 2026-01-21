Tribunal separa a Celso Gamboa de juicio en el que estaba junto a Juan Carlos Bolaños

El Tribunal Penal de Hacienda y de la Función Pública resolvió separar al abogado Celso Gamboa del juicio que encara junto al empresario Juan Carlos Bolaños, por presuntos favorecimientos a este último.

Así lo comunicó el juez Franz Paniagua a las partes, la mañana de este miércoles, al pronunciarse sobre un criterio de oportunidad planteado por el Ministerio Público.

Esta decisión aceleraría una eventual entrega del exmagistrado y exministro de Seguridad Pública a Estados Unidos, en caso de que se confirme su extradición.



Noticia en desarrollo.