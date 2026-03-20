Primeros ticos extraditados: Despega avión con Celso Gamboa y "Pecho de Rata"

El avión que transporta al exmagistrado Celso Gamboa hacia Estados Unidos despegó este viernes a las 8:53 a.m. desde Base Dos del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría.

En este mismo operativo también se traslada a Edwin López Vega, alias "Pecho de Rata", quien es requerido por las autoridades estadounidenses. Esto marca un hecho histórico, al convertirse en los primeros costarricense extraditados bajo el marco legal vigente.

La aeronave de matrícula N4982R se dirigen hacia Texas, Estados Unidos, y partió tras completarse el protocolo de entrega en la terminal aérea, que incluyó los trámites de Migración por la salida de los ticos y la entrega de los extradibles a la

Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés). Todo este proceso fue formalizado por un juez de Costa Rica.

El traslado se realizó bajo un amplio operativo de seguridad que inició desde las 6:10 a. m. cuando Gamboa y alias "Pecho de Rata" fueron movilizados desde el centro penitenciario La Reforma en dos vehículos blindados, conocidos como "Bestias" y bajo estricta vigilancia policial.



La coordinación de los dispositivos estuvo a cargo del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), con apoyo del Ministerio de Seguridad Pública y la participación del Servicio Especial de Respuesta Táctica (SERT), encargado de la fase final de la entrega.



Gamboa y López son requeridos por la justicia estadounidense, en proceso penal conjunto, por delitos relacionados con el tráfico internacional de drogas, específicamente por fabricación, distribución y conspiración para el envío de cocaína.



La extradición fue avalada el pasado 13 de marzo por el Tribunal Penal de San José, luego de que el gobierno de Estados Unidos aceptara las condiciones impuestas por Costa Rica, entre ellas que no enfrentará pena de muerte ni cadena perpetua, y que cualquier eventual condena no supere los 50 años de prisión.



Con la salida del avión, se cierra el capítulo operativo de este caso y se abre ahora la fase judicial en territorio estadounidense, donde el exmagistrado y alias "Pecho de Rata" deberán responder ante los cargos que se les imputan.

