Tras millonaria condena, Procuraduría defiende que litigó "de buena fe" en caso "Reaseguros"

La Procuraduría de la Ética Pública (PEP) defendió que actuó "de buena fe y con fundamento razonable" en el escándalo de presunta corrupción policialmente conocido como "Reaseguros", en el que fue condenada a pagar ₡311 millones en costas.

En esa línea, la Abogacía del Estado explicó que está a la espera de conocer la sentencia integral (que estará lista el 26 de junio próximo), para proceder con el análisis de la misma y valorar la interposición de un recurso contra lo resuelto el 29 de mayo pasado, donde se determinó que el ente realizó un reclamo económico con base en "prueba espuria" (ilegal).

"La institución litigó en defensa de los intereses del Estado, de buena fe y con fundamento razonable, y se reserva cualquier valoración adicional mientras el fallo no se encuentre firme", señaló la Procuraduría ante consulta de Teletica.com.

Una posición similar han tenido las otras dos instituciones condenadas a pagar millonarias costas en el proceso que se siguió por 25 años contra el expresidente Miguel Ángel Rodríguez y otras cuatro personas de apellidos Acuña, Corrales, Bonilla y Lara.





Tanto el Instituto Nacional de Seguros (INS) como el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) señalaron a este medio que deben entrar a estudiar lo resuelto y definir si procederán con algún recurso al respecto. La primera de las entidades debe cancelar ₡2.755 millones, mientras que la segunda ₡153 millones.

"El Instituto reitera su compromiso con la legalidad, la transparencia y la defensa de los intereses institucionales", puntualizó la aseguradora estatal.

Todo apunta a que el caso de aparente sustracción y distracción de fondos públicos tardará algún tiempo más antes de una resolución final, en el tanto que la Fiscalía General anunció el propio día de la sentencia que apelará lo resuelto.

Rodríguez, Acuña, Corrales, Bonilla y Lara fueron absueltos de toda pena y responsabilidad en los cargos de peculado que se les achacaban en los expedientes 01-009428-0042-PE y 05-000002-0621-PE.