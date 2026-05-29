Política
Tribunal absuelve a expresidente Miguel Ángel Rodríguez por caso "Reaseguros"
La sentencia llega 25 años después de que se iniciara la investigación del escándalo de supuesta corrupción.
El Tribunal Penal de Hacienda y de la Función Pública absolvió este viernes al expresidente de la República, Miguel Ángel Rodríguez, en el caso de presunta corrupción conocido como "Reaseguros".
Mediante resolución 244-2026, y por unanimidad, el órgano jurisdiccional libró de toda responsabilidad al exmandatario de los 11 cargos de peculado que, desde hace 25 años, le atribuye el Ministerio Público.
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