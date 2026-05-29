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Tribunal absuelve a expresidente Miguel Ángel Rodríguez por caso "Reaseguros"

La sentencia llega 25 años después de que se iniciara la investigación del escándalo de supuesta corrupción.

Por Yirén Altamirano Por Paulo Villalobos 29 de mayo de 2026, 15:24 PM

El Tribunal Penal de Hacienda y de la Función Pública absolvió este viernes al expresidente de la República, Miguel Ángel Rodríguez, en el caso de presunta corrupción conocido como "Reaseguros".

Mediante resolución 244-2026, y por unanimidad, el órgano jurisdiccional libró de toda responsabilidad al exmandatario de los 11 cargos de peculado que, desde hace 25 años, le atribuye el Ministerio Público.


Noticia en desarrollo.

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