Tercera dosis anticovid obligatoria para funcionarios públicos y jóvenes de 12 a 18 años

La Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología (CNVE) de Costa Rica, determinó este viernes que la tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19 es de obligatoria aplicación para funcionarios públicos y para las personas entre 12 y 18 años no cumplidos.



Roberto Arroba, secretario de la CNVE, explicó que la comisión tomó esta decisión basándose en varios factores: “la presencialidad escolar, la protección de menores de cinco años que aún no pueden vacunarse, la circulación incrementada de la variante Ómicron, la prevención de enfermedades graves, la estancia hospitalaria de personas no vacunadas que representan el doble que las personas vacunadas, la tasa de mortalidad asociada al COVID-19 así como la necesidad de continuar abriendo la economía sin colapsar el sistema hospitalario y causar más mortalidad”.



En cuanto a la aplicación de esta nueva medida, la comisión estableció que “es la responsabilidad del patrono tomar las medidas correspondientes de acuerdo con la legislación del país y la normativa institucional en los casos de los trabajadores que no quieran vacunarse”.



Además, esta determinación faculta a los patronos del sector privado para establecer las disposiciones laborales internas para incorporar la vacunación como obligatoria en sus centros de trabajo.



Las únicas personas exceptuadas de esta medida son aquellos que tengan una contraindicación médica para recibir la vacuna.

Lea también Nacional EE.UU. dona a Costa Rica más de un millón de vacunas contra COVID-19 para refuerzo de tercera dosis Las primeras 309.600 dosis arribarán al país este martes a eso de las 11 p.m.