Temporada de huracanes acaba este domingo: ¿qué impacto tuvo en el país?

La temporada de huracanes en el Atlántico ya está por finalizar, termina oficialmente este 30 de noviembre.



¿Qué impacto tuvo en Costa Rica?



Según el Instituto Meteorológico Nacional, todos los fenómenos se mantuvieron dentro del pronóstico esperado.



En total se registraron 12 sistemas, muy por debajo de la expectativa que hablaba de entre 14 y 16 fenómenos.



Solo un ciclón tuvo influencia en el país: el huracán Melissa, que no tocó el territorio nacional, aunque sí provocó un récord de lluvias durante el mes de octubre.



El pronóstico inicial era de entre 14 y 16 sistemas nombrados, ocho tormentas tropicales y cuatro o cinco huracanes menores, más tres huracanes mayores.



El balance final, sin embargo, fue de 12 sistemas nombrados, ocho tormentas tropicales, un huracán menor y tres huracanes mayores.



Noviembre también fue un mes inusualmente tranquilo en el Atlántico, especialmente si se compara con el año pasado, cuando se registraron prolongados temporales.

