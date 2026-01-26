Telenoticias le da la bienvenida a PIA, periodista creada con IA para cobertura electoral

PIA se integra a la redacción de Telenoticias para reforzar la cobertura de las elecciones del próximo 1° de febrero, como la primera periodista creada con inteligencia artificial en Teletica.

La herramienta permitirá procesar, analizar y presentar datos en tiempo real, con el objetivo de fortalecer la verificación de la información durante la jornada electoral.

Se trata de un desarrollo tecnológico impulsado en conjunto con la empresa GBM, que busca complementar el trabajo de los periodistas humanos, sin sustituirlos (ver video adjunto en la portada).

Según explicó Fernando Orozco, líder del Laboratorio de IA de GBM, PIA está diseñada para agilizar el análisis de grandes volúmenes de datos y apoyar la comprobación de hechos de forma inmediata.

Desde Telenoticias, el productor Martín Castillo detalló que esta incorporación responde a la necesidad de modernizar la redacción y adaptarse a las nuevas dinámicas informativas, especialmente en procesos tan sensibles como unas elecciones nacionales.

El proyecto también contó con el respaldo de Edwin Morales, líder de Innovación Tecnológica de GBM, quien destacó que PIA representa un avance en el uso responsable de la inteligencia artificial aplicada al periodismo, con énfasis en la confiabilidad de los datos.

En el aspecto visual, el avatar y la animación del personaje fueron desarrollados por Fair Play Labs, empresa costarricense con reconocimiento internacional en la industria de los videojuegos. Claudio Pinto, representante de la compañía, señaló que el diseño buscó una imagen cercana y profesional, alineada con los valores informativos del medio.

La llegada de PIA marca un nuevo capítulo en la forma de comunicar noticias en televisión, al integrar tecnología de punta, sin perder el compromiso con la veracidad, la ética y el rigor periodístico.

Con esta apuesta, Teletica refuerza su estrategia digital y se prepara para una cobertura electoral más dinámica y apoyada en herramientas de inteligencia artificial de cara al 1° de febrero.



